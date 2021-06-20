Patatesi bıraktı bu işe girdi! Yılda 300 bin TL kazanıyor

HAFTADA 2 YUMURTA



Devekuşunun iklim farklılıklarına karşı dayanıklı olmasının yanı sıra 70-80 yıl ömrüyle önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Sayın, her bir dişi devekuşundan haftada iki yumurta aldıklarını, yumurtalara da tüketici ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.