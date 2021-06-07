Patara Plajı nerede? İşte Patara Plajı'nın özelliği
Patara plajlarından 2 bin kamyon kum çalındığını öne sürülmüştü. Antalya’daki Patara antik kentinden kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu alanın antik kentin dışında olduğu bildirildi. Peki, Patara Plajı nerede? İşte Patara Plajı'nın özelliği nedir?
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Kaş'tan 45 km uzaklıkta Kaş-Fethiye karayolu üzerinde bulunan Patara, Antik Likya'nın en önemli kentlerinden biridir. görkemli kalıntıların hemen güneyinden başlayan 800 m genişliğinde ve 13 km uzunluğundaki patara kumsalı caretta carettaların yumurtlama alanıdır
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Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş Köyü'nde yer almaktadır ve Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biridir. 1988 yılından beri kazıları sürdürülen Patara Antik Kenti, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin yanında Akdeniz kaplumbağaları Caretta-Carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olması ile de ayrı bir öneme sahiptir.
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Patarada bugün ayakta duran yapıların çoğu bir Roma Çağı kentinin yapılaşma özelliklerinin tümünü gösterir. Ören yerine giden yolun limana bakan yamaçlarında anıt mezarlar sıralanır. Kente girişi simgeleyen onut takı, güneyindeki Likya tipi lahit mezar, önünde yüzlerce yıllık hurma ağaçlarının durduğu liman hamamı ve suların altında kalmış üç nefli liman kilisesi ilk bakışta göze çarpan yapılardır.
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Doğal Koruma ve Sit alanı olan Patara geniş kumsalı, kumların inceliği, ve denizinin sığlığı ile eşi benzeri bulunmayan bir güzelliktir. İnsanın kendini özgür hissettiği nadir yerlerden biridir. Patara da sıkılmazsınız; ister ata biner kum tepelerini aşarsınız, isterseniz antik kent kalıntılarının derin sessizliğinde kaybolursunuz. Ya da kumsalda yürürke kum yengeçleri ile köşe kapmaca oynayabilirsiniz. Çayağzına kadar yürürseniz, Eşen çayının deniz ile birleştiği noktada serin sulara dalabilirsiniz. Kendinizi ince ve sıcak kuma gömebilir ya da batan güneşi elinizle tutabilirsiniz.
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Şehre günümüz kalıntılarına giriş, görkemli ve çok iyi korunmuş Roma Zafer Takı'ndan yapılmaktadır. İ.S. 100 yıllarında bölge valisi adına inşa edildiği, kitabelerinden anlaşılmaktadır. Tak'ın batısındaki tepenin yamaçlarında, Likya tipi lahitlerin bulunduğu mezarlık alanı uzanır. Kentin en güney ucunda Kurşunlu Tepe'ye yaslanmış olan tiyatronun depremden sonra İ.S. 147 yılında yeniden inşa edildiği yazıtlardan anlaşılmaktadır. Tiyatronun yaslandığı Kurşunlu Tepe şehrin genel görünümünün seyredildiği en güzel köşedir. Buradan şehrin diğer kalıntıları; Vespasian Hamamı, Korinth Tapınağı, ana cadde, liman ve tahıl ambarı rahatlıkla izlenebilir. Tepenin kuzeybatısındaki bataklığın arkasındaki tahıl ambarı (granarium), Patara'nın günümüzde kalmış anıtsal yapılarından biri olup, İmparator Hadrian ve eşi Sabina tarafından İ.S. 2.y.y.'da yaptırılmıştır. Tiyatronun kuzeyinde Likya Birliğinin başkenti olan Patara'nın, toplantılara ev sahipliği yaptığı Parlamento Binası yer almaktadır. Şehrin suyu yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki İslamlar Köyü yakınlarında, Kızıltepe yamacındaki kayalıktan getirilmiştir. Kaynakla şehir arasında, Fırnaz iskelesinin kuzeyindeki; mahallen "Delik Kemer" olarak adlandırılan bölüm ise su yollarının en anıtsal bölümüdür.