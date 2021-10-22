Pastırma yazı nedir, ne zamana denk geliyor? İşte pastırma yazının detayları

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanır. Pastırma sıcakları ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelmektedir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.