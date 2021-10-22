Pastırma yazı nedir, ne zamana denk geliyor? İşte pastırma yazının detayları
Pastırma yazı her yıl belirli tarihlerde kendisini gösteriyor. Pastırmaların bu dönemde hazırlanması nedeniyle kısa süren bu döneme pastırma yazı adı verilmiştir. Peki, pastırma yazı ne zaman, yılın hangi aylarına denk geliyor?
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1
Ekim ayının gelişi ve sıcaklıkların düşmesi ile birlikte gözler havanın yeniden ısınacağı pastırma sıcaklarına çevrildi. Sonbaharda sıcaklığın kışa girmeden son kez hissedildiği pastırma yazı ekim ayı ve kasım aylarına denk geliyor.
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Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanır. Pastırma sıcakları ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelmektedir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
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PASTIRMA YAZINDA NELER OLUR?
Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.