Pastırma yazı nedir, ne zaman başlar?

Pastırma yazı hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri simgeler. Bazı yıllarda birkaç kez ortaya çıkan pastırma yazı, genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucunda pastırma yazı ortaya çıkar.