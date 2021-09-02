Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler nedeniyle pastırma yazı bir kez daha gündem oldu. Sonbahar aylarına denk gelen pastırma yazı, bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen ise hiç görülmez. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar almıştır. Peki, pastırma yazı nedir, ne zaman başlar?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Pastırma yazı hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri simgeler. Bazı yıllarda birkaç kez ortaya çıkan pastırma yazı, genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucunda pastırma yazı ortaya çıkar.
2
Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
3
Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkışı, pastırmanın bu dönemde hazırlanmasına dayanır. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.