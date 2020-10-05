Pastırma yazı ne zaman? İşte pastırma sıcakları hakkında tarih bilgisi!
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde pastırma sıcakları merak konusu oldu. Her yıl sonbahar döneminde etkili olan pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve ortalama kaç gün etkili olduğu vatandaşlarca merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, pastırma yazı ne zaman?
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Ekim ayının gelmesiyle birlikte, halk takviminde yer alan meteorolojik olay ve durumlara ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Çoğunlukla sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcakları' terimi, şu günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2020 pastırma yazı hakkında bilgi...
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PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA GÖRÜLÜR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
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PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
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Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazırlanması sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.