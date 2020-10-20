Pastırma yazı ne zaman? İşte pastırma sıcakları hakkında bilgi
Ekim ayının gelmesi ve havaların serinlemesi ile birlikte hava sıcaklıklarının yükseleceği pastırma yazı hakkında araştırmalar hız kazandı. Pastırma sıcaklarının ne zaman olduğu ve hangi ayın kaçıncı günü etkisini hissettirdiği pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, pastırma yazı ne zaman?
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Çoğunlukla sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcakları' terimi, şu günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Her yıl sonbahar döneminde etkili olan pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve ortalama kaç gün etkili olduğu sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA GÖRÜLÜR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
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PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazırlanması sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.