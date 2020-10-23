Pastırma yazı ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları için tarih bilgileri

Pastırma sıcakları ya da pastırma yazı için araştırmalar devam ediyor. Pastırma yazı ise sonbahar aylarının belirli dönemlerinde ortaya çıkan sıcaklık artışı için ülkemizde kullanılan tabirdir. Pastırma sıcakları, yılda birkaç kez görülebildiği gibi, bazen hiç yaşanmayabilir. Genel olarak sonbahar aylarında görülen pastırma sıcaklıkları, gündüzleri güneşli, geceleri ise serin bir havayla karşı karşıya bırakır. Peki, pastırma sıcaklıkları ne zaman başlar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler