Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler
Ekim ayı ile birlikte pastırma sıcakları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Gündüzleri sıcak ve güneşli olsa da geceleri soğuk olan pastırma yazı, bazı yıllar iki hafta kadar sürebiliyor. Halk takvimine göre ekim ayının sonlarıyla kasım ayının başlarında yaşandığı düşünülüyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
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Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Bu gelişmenin ardından pastırma sıcaklarının tarihi merak konusu oldu. İşte, "Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı...
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Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
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PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.