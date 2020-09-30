Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte konuya dair bilgi!
Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı pek çok vatandaşın araştırdığı ve merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Sonbaharın etkilerinin hissedildiği şu günlerde pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih sorgulanıyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?
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Halk arasında bilinen adıyla 'pastırma sıcakları'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ekim ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşandığı pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez.
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Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
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Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.