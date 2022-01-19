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Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü? Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler

#Paslı#Paslı Çiftini Kim Öldürdü#Paslı Cinayeti

6 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde işlenen Paslı çiftinin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınmasının ardından gündeme oturdu. Olayla ilgili kan donduran iddialar ise Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu'dan geldi. Uylu, köydeki yasak aşk söylentilerini gün yüzüne çıkardı. Peki, Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü? Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler

1/3Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler

2016 yılında Mendos Dağı eteklerine otlatmak için bıraktıkları keçileri kontrol etmek isteyen Cahit Paslı ve Hatice Paslı plakasız motosikletle yola çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yolculuklarıysa istedikleri gibi gitmedi. Paslı çifti, kimliği belirsiz saldırganların hedefi oldu. Saldırgan ya da saldırganlar, dağdaki orman yolunu kullanan çifte Alışlıbaşı mevkiinde av tüfeğiyle ateş açtı.

Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı’nın ormanlık alanda cesetleri bulundu.

Çift olay yerinde yaşamını yitirirken dağın eteklerinde motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ile ABD'li sporcu arkadaşı Justin Leonard kaza yerinden güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili ayrıntılı bir çalışma yürüttü.Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı’nın göğsünden, Hatice Paslı’nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

2/3Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler

Yıllar önce yaşanan Paslı çiftinin şüpheli ölümünün gündeme gelme sebebi ise Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç'un başvurusu oldu. "İkiz kardeşimin katilini bulmaya geldim" diyen Kadir Koç, yaşadıkları köyden birçok kişiyi suçladı. Ali Varçın ismini şüpheli listesinin başına yazan ikiz kardeş, Varçın'ın köyde çıkardığı bir söylentiye değindi. Koç, "Ali Varçın cinayet zanlısı olarak görülmemek için silahının kaybolduğuna yönelik bir söylenti çıkardı" dedi. Koç'a göre bir diğer şüpheliyse cinayet sabahı olay yerinden geçen Halil Avcı. İddiayı reddeden Halil Avcı, "O gün mantar toplamaya çıkmıştım. Mantar işi hastalık işi" diye konuştu. İkiz kardeşin şüphelendiği üçüncü kişi ise Cahit Paslı'nın teyzesinin oğlu. Koç, "Cahit, teyzesinin oğlunu kaçak odun kestiği için şikayet etmişti" sözlerini kullandı.

3/3Üçüncü çocuğun babası Cahit Paslı mı

Üçüncü çocuğun babası Cahit Paslı mı?

Olayla ilgili kan donduran iddialar ise Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu'dan geldi. Uylu, köydeki yasak aşk söylentilerini gün yüzüne çıkardı. "Ali Varçın ve eşinin üçüncü çocuklarının babası eniştem Cahit Paslı" diyerek herkesi şaşırtan Uylu, "Yaşananlardan herkesin haberi var. Ali, köyün meydanında eşine 'Cahit ile birlikte değil misin sen' dedi. Bunu herkes duydu, herkes biliyor" diye konuştu. Köyden gelen diğer haberler de Varçın Ailesi'nin üçüncü çocuklarının Cahit Paslı'dan olduğu söylentilerinin ayyuka çıktığını gösterdi.

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#Paslı#Paslı Çiftini Kim Öldürdü#Paslı Cinayeti