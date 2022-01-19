Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü? Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler

Üçüncü çocuğun babası Cahit Paslı mı?

Olayla ilgili kan donduran iddialar ise Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu'dan geldi. Uylu, köydeki yasak aşk söylentilerini gün yüzüne çıkardı. "Ali Varçın ve eşinin üçüncü çocuklarının babası eniştem Cahit Paslı" diyerek herkesi şaşırtan Uylu, "Yaşananlardan herkesin haberi var. Ali, köyün meydanında eşine 'Cahit ile birlikte değil misin sen' dedi. Bunu herkes duydu, herkes biliyor" diye konuştu. Köyden gelen diğer haberler de Varçın Ailesi'nin üçüncü çocuklarının Cahit Paslı'dan olduğu söylentilerinin ayyuka çıktığını gösterdi.