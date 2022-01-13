Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü? Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette yasak aşk iddiaları üzerinde duruluyor. Cahide Hanım'ın ablası Suna Hanım kardeşi ve eniştesini öldürecek bir durum olmadığını, 6 ay sonra halk arasında bir terbiyesizlikten söz edildiğini, cenazede de bile konuşulduğunu, önceden hiç duymadığını, zaten kendisinden kardeşinin 157 gram altın aldığını, alacağı olduğu için konuşmadıklarını söyledi.