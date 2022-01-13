Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü? Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler
Cahit - Hatice Paslı çifti hayvanlarını otlatmaya gittikleri gün korkunç bir cinayetin kurbanı olmuşlardı. Aradan 6 yıl geçti. Failler hala bulunmayan çiftin ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Çifte cinayete ilişkin çok çarpıcı iddialar gündemdeydi. Peki, Paslı çiftini (Cahit-Hatice) kim öldürdü? Paslı cinayetiyle ilgili son gelişmeler
Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde hayvancılıkla uğraşan 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı’nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Antrenman yapan iki enduro motosiklet sporcusunun tesadüfen cesetlerini bulduğu karı- kocanın tüfekle vurulduğu belirlendi.
2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette yasak aşk iddiaları üzerinde duruluyor. Cahide Hanım'ın ablası Suna Hanım kardeşi ve eniştesini öldürecek bir durum olmadığını, 6 ay sonra halk arasında bir terbiyesizlikten söz edildiğini, cenazede de bile konuşulduğunu, önceden hiç duymadığını, zaten kendisinden kardeşinin 157 gram altın aldığını, alacağı olduğu için konuşmadıklarını söyledi.
Öldürülen Cahit Paslı ve erkek kardeşi Ekrem Paslı’nın komşuları Sündüz Varçın ile Sündüz’ün eşi Ali Varçın’ın Ekrem’in eşi Gülcan ile ilişkisi ortaya çıkarken öldürülen Hatice Paslı’nın ise kocasının teyzesinin oğlu Özay Zor ve onun eniştesi Tezcan Zor ile birlikte olduğu öğrenildi. Öte yandan Hatice Paslı’nın öldükten sonra iç çamaşırından da görüştüğü erkeklere ait numaraların yazdığı bir kağıt da çıktı.