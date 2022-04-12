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Paskalya Bayramı nedir, ne zaman? 2022 Paskalya Bayramı (Easter) için geri sayım

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Paskalya Bayramı için geri sayım başladı. Paskalya Bayramı her sene heyecanla bekleniyor. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Peki, Paskalya Bayramı nedir, ne zaman?

1/3Paskalya Bayramı nedir, ne zaman 2022 Paskalya Bayramı (Easter) için geri sayım

Paskalya Bayramı 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Her sene kutlanılan günlerde olan Paskalya’ın İngilizce ’deki karşılığı Easter kelimesidir. Hıristiyanlığın en eski ve önemli bayramı olarak bilinen Paskalya, (Pascha, Easter) İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü günde dirilişi olarak kutlanıyor.

2/3PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

Paskalya Bayramı, bu yıl 17 Nisan, Pazar gününe denk geliyor.

3/3PASKALYA BAYRAMI NEDİR

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya sözcüğünün ikinci yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha (π?σχα)" olarak kullanılmıştır. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.

Hıristiyanlığın en eski ve önemli bayramı olarak bilinen Paskalya, (Pascha, Easter) İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü günde dirilişi olarak kutlanıyor. Mart sonundan Nisan sonuna kadar devam eden bir döneme denk gelen ve sabit bir tarihi olmayan Paskalya, dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü olarak kutlanıyor. Paskalya Günü; Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da isimlendiriliyor.

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