Paskalya Bayramı nedir, ne zaman? 2022 Paskalya Bayramı (Easter) için geri sayım

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya sözcüğünün ikinci yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha (π?σχα)" olarak kullanılmıştır. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.



Hıristiyanlığın en eski ve önemli bayramı olarak bilinen Paskalya, (Pascha, Easter) İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü günde dirilişi olarak kutlanıyor. Mart sonundan Nisan sonuna kadar devam eden bir döneme denk gelen ve sabit bir tarihi olmayan Paskalya, dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü olarak kutlanıyor. Paskalya Günü; Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da isimlendiriliyor.