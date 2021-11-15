Pasinler Savaşı’nı kim kazandı? 1048 Pasinler Savaşı önemi ve sonuçları

PASİNLER SAVAŞI’NIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI Türk tarihinde yapılmış olan en önemli savaşlardan biri de Pasinler Savaşı’dır. Pasinler Savaşı’nın gerçekleşmesinde önemli etkileri olan pek çok nedenin varlığı söz konusudur. Bu savaşın patlak vermesinde etkili olan nedenleri ise şu şekilde listelemek mümkündür;



NEDENLERİ



- Anadolu Beylerbeyi Çağrı Bey toprakları genişletme amacı taşıyordu. Bu amaç doğrultusunda 1018 tarihinde keşifler gerçekleştirmeye başlamıştır.



- Yapılan keşifler neticesinde Anadolu toprakları Türklere son derece cazip gelmiştir.



- Büyük Selçuklu Devleti Dandanakan Savaşı’ndan elde etmiş olduğu zaferin ardından Anadolu topraklarının fethi için yeni akınlar yapmaya başlamıştır.



- Türkler tarafından gerçekleştirilen bu akınlar sırasında Anadolu toprakları Bizans'ın egemenliği altındaydı. Bu nedenle Bizans İmparatorluğu Türk Beyliklerini ve gerçekleştirmekte oldukları akımlara son vermeyi hedefliyordu.



- Büyük Selçuklu Devleti Anadolu topraklarını yurt edinmekte büyük bir kararlılık içindeydi. Anadolu topraklarına Türkler tarafından gerçekleştirilen keşif seferi sonrasında Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının artması Bizans İmparatorluğu’nun bu durumdan büyük rahatsızlık duymasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu durum ise Pasinler Savaşı’nın başlama nedeni olmuştur.



Takvimler 10 Eylül 1048 tarihini gösterdiği sırada Bizans ve Büyük Selçuklu Devleti arasında Pasinler Savaşı vuku bulmuştur. İki devlet arasında gerçekleşen bu savaştan zaferle çıkan Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Yapılan bu savaşın neticesinde Büyük Selçuklu Devleti’nin lehine sonuçlar doğmuştur. Türklerin Bizans İmparatorluğu’na karşı yapmış olduğu bu ilk savaşın gerçekleşen önemli sonuçları ise şunlardır;



SONUÇLARI



- Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devletinin zaferiyle sonuçlanmıştır.



- Pasinler Savaşı’nda Gürcü komutan Liparit esir alınmıştır.



- Esir alınan Gürcü komutanla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Bizans egemenliğindeki İstanbul’da bulunan caminin onarılması ve bu camide Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulması kabul ettirilmiştir.



- Pasinler Savaşı’ndan zaferle çıkan Büyük Selçuklu Devleti’nin gücü daha da artmıştır.



- Pasinler Savaşı neticesinde elde edilen zaferle Anadolu'nun fethi için Büyük Selçuklu Devleti cesaret kazanmıştır.



- Pasinler Savaşı’nda yenilgi yaşayan Bizans İmparatorluğu’nun güçsüzlüğü ortaya çıktı.



- Savaş sonrasında Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında anlaşmalar imzalandı.