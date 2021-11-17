Pasinler Savaşı ne zaman, nerede yapıldı, kim kazandı? İşte Pasinler Savaşı'nın tarafları ve kazananı

PASİNLER SAVAŞININ ÖNEMİ 1952 yılında Hasankale adı Pasinler olarak değiştirilmiştir.



Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında yapılan 1048 Pasinler Savaşı'nı Selçuklular kazanmış ve Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişlerdi. Pasinler Zaferi ile cesaretlenen Türkler, daha sonra 1071 Malazgirt Meydan Muharebesini kazanmıştı. Pasinler Savaşı'nın Anadolu'nun yurt edinilmesinde ilk adım olması nedeniyle büyük öneme sahiptir.



Bu nedenle, İlçemizde 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren büyük bir coşkuyla kutlanan 1048 Pasinler Zaferi bundan sonra da kutlanmaya devam edilecektir.