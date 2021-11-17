Pasinler Savaşı ne zaman, nerede yapıldı, kim kazandı? İşte Pasinler Savaşı'nın tarafları ve kazananı
Pasinler Savaşı’nın tarihi ve tarafları tarihi dizilerle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Pasinler Savaşı'nın Anadolu'nun yurt edinilmesinde ilk adım olması nedeniyle büyük öneme sahiptir.Peki, Pasinler Savaşı ne zaman, nerede yapıldı, kim kazandı? İşte Pasinler Savaşı'nın tarafları ve kazananı
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Pasinler; Doğu Anadolu Bölgesinde 41° 40’ 54” doğu boylamları, 39° 58’ 53” kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 1.460 km² dir. Kuzeyinde Tortum ve Narman ilçeleri, doğusunda Köprüköy, batısında Erzurum, güneyinde Karayazı ve Tekman ilçeleri ile çevrilmiştir.
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Pasinler ilçesinde Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Saltukoğulları, Karakoyunlular, İlhanlılar (Moğollar), Akkoyunlular ve Osmanlılar hüküm sürmüştür.
Pasinler, Selçuklular ile Bizanslılar arasında 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşıyla Anadolu Selçuklularının eline geçmiştir.
İlhanlı emiri Hacı Togay'ın oğlu Emir Hasan 1334 tarihinde ilçe merkezindeki kaleyi onararak kaleye kendi adını vermiştir.
1473 yılında Akkoyunlular, Otlukbeli’nde Osmanlılara yenilince bölge Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
Pasinler coğrafi konumu nedeniyle günümüze kadar tarihte bir kilit rolü oynamıştır. 93 harbi olarak bilinen 1877 – 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu Rus işgaline uğrayan ve 1918 yılında Ermeni katliamını gören ilçemiz 13 Mart 1918 tarihinde kurtarılmıştır
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PASİNLER SAVAŞININ ÖNEMİ
1952 yılında Hasankale adı Pasinler olarak değiştirilmiştir.
Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında yapılan 1048 Pasinler Savaşı'nı Selçuklular kazanmış ve Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişlerdi. Pasinler Zaferi ile cesaretlenen Türkler, daha sonra 1071 Malazgirt Meydan Muharebesini kazanmıştı. Pasinler Savaşı'nın Anadolu'nun yurt edinilmesinde ilk adım olması nedeniyle büyük öneme sahiptir.
Bu nedenle, İlçemizde 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren büyük bir coşkuyla kutlanan 1048 Pasinler Zaferi bundan sonra da kutlanmaya devam edilecektir.