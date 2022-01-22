Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında, nereli? Survivor yedek yarışmacısı Parviz Abdullayev hakkında bilgiler...

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Profesyonel olarak 55 dövüşe katılan Abdullayev, bu dövüşlerin büyük bir çoğunluğunu kazandı. Parviz Abdullayev, spordaki başarısından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev taraından yeni bir daire ile ödüllendirilmişti.