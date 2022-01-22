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Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında, nereli? Survivor yedek yarışmacısı Parviz Abdullayev hakkında bilgiler...

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2022 All Star sezonuna katılan 4 yedek isimden biri de Parviz Abdullayev oldu. Survivor 2020 ünlüler takımında yarışan Parviz Abdullayev, 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilmişti. Peki, Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında, nereli? Survivor yedek yarışmacısı Parviz Abdullayev hakkında bilgiler...

1/3Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında, nereli Survivor yedek yarışmacısı Parviz Abdullayev hakkında bilgiler...

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Profesyonel olarak 55 dövüşe katılan Abdullayev, bu dövüşlerin büyük bir çoğunluğunu kazandı. Parviz Abdullayev, spordaki başarısından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev taraından yeni bir daire ile ödüllendirilmişti.

2/3Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında, nereli Survivor yedek yarışmacısı Parviz Abdullayev hakkında bilgiler...

"Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

3/3Parviz Abdullayev kimdir kaç yaşında, nereli Survivor yedek yarışmacısı Parviz Abdullayev hakkında bilgiler...

Evli ve 2 çocuk babası olan Parviz Abdullayev, oğullarını da sporla iç içe büyütüyor.

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