'Parmak izim ve kan grubum orijinal, kalanını Türk doktorlarına emanet ettim'
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Ünlü modacıdan takipçisine yanıt gecikmedi...
Gülşan Saraçoğlu, çıktığı akşam yemeğinden fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir takipçisi Saraçoğlu'nu fazla estetik yaptırdığı için eleştirdi. 'Göz bebeklerin ve kulakların dışında hiçbir yerin orijinal değil' diyen kullanıcıya, ünlü modacıdan yanıt gecikmedi.
İstediğin gibi linç et beni!
"Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını türk doktorlarına emanet ettin. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır.Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa..."
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Sayfasında dövmelerinin de göründüğü fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a takipçisi "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı.
Ünlü oyuncu ise "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" sözleriyle karşılık verdi.
Ünlü oyuncu ise "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" sözleriyle karşılık verdi.
Küçük memelerimle çok mutluyum
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler kötü yorum yapan takipçisine cevap: 'Küçük memelerimle çok mutluyum'
Eser ve Berfu Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.
Eser ve Berfu Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin fotoğrafının altına 'meme sorunsalı' mesajını yazdı. İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:
Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!
Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!
'Vallahi ecelinize susadınız siz'
Oyuncu Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, kaslı vücuduyla sosyal medyaya damga vurdu... Alaçatı'da mekan işleten Aksakallı, önceki gün Instagram'da bu kareyi paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken işadamının fotoğrafı, binlerce beğeni aldı.
Ancak Aksakallı'nın vücut şovu sevgilisi Ezgi Mola'yı fena kızdırdı. Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı: "Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoğrafı tekrar koyarak."
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
'Resmi kim çekti Gonca?'
Küvetten yarı çıplak poz paylaşan Gonca Vuslateri'ne en ilginç yorum Seda Sayan'dan geldi.
Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.
'Terlik geliyor terlik'
Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.
ODALARI AYIRIN
Corona Virüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alansonsosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
'BEN DE GERÇEK OLDUĞUMA İNANAMIYORUM2
Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden kişilere ilginç bir tepki verdi. Karantina günlerini evinde geçiren Aleyna Tilki n her gün yeni paylaşımlar yapıyor.
Aleyna Tilki gelen eleştirilere “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” diye yanıt verdi.
'KIT ZEKALILAR!'
Oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medyada erkek takipçilerinin kendisine yolladığı mesajlar için öfkeli! Yanardağ, Instagram'da şu mesajı paylaştı: "DM'den yazdıkları salaklıklara, zengin playboy olmadıkları için cevap vermediğimi düşünen kıt zekalılar var."
HADDİNİZİ BİLİN!
Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerineden kendisine gönderilen bir mesajı ifşa ederken, bu tarz mesaj atmayı düşünenlere de gözdağı verdi.
Bu tarz mesajlar gelmeye devam ederse isim de paylaşacağını vurgulayan Polat'a gelen mesajda, "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.
PARA İSTEMEYİN
Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyenlere isyan etti.
Ünlü oyuncu sayfasında "Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" notunu paylaştı.
Bazı takipçileri Bartu Küçükçağlayan'a "Ya o kadın doğru söylüyorsa?" diyerek tepki gösterdi.
Bazı takipçileri Bartu Küçükçağlayan'a "Ya o kadın doğru söylüyorsa?" diyerek tepki gösterdi.
ÇİRKİN YORUM KIZDIRDI
YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.
Bir takipçisi Seçkin'in paylaştığı fotoğrafın altına "Boyu kaç? Çok minyon. Sesi, dansı güzel ama o boyla bir star asla olamaz. Küçümsemek için söylemiyorum. Benim düşüncem böyle" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinin isteği karşısında adeta çıldırdı.
Gürbüz bir takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var eşim hamile olduğundan geçen yıl tatil yapamadık çocuktan dolayı bu yıl için para biriktiremedim eşim de çocuğa bakmak için işten ayrıldı çok yorulduk tatil yapmak istiyoruz ama maddi olarak buna gücümüz yok ev kirası yıllık veriliyor burada.. Kira zamanı geldi yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz iyi günler' şeklinde mesajını görünce çıldırdı.
Gürbüz bir takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var eşim hamile olduğundan geçen yıl tatil yapamadık çocuktan dolayı bu yıl için para biriktiremedim eşim de çocuğa bakmak için işten ayrıldı çok yorulduk tatil yapmak istiyoruz ama maddi olarak buna gücümüz yok ev kirası yıllık veriliyor burada.. Kira zamanı geldi yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz iyi günler' şeklinde mesajını görünce çıldırdı.
Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden gelen yardım taleplerini dikkate almadığı belirterek " Güvenilir dernekler varken neden tanımadığım kişilere para vereyim" dedi.
"Bu çoduğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel takipçisine "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık verdi.
Bunu üzerine sosyal medya kullanıcısı kadının sözleri daha da sertleşti:
"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."
"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."
Okuduklarıyla çılgına dönen Didem Uzel ise açtı ağzını, yumdu gözünü!
"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?"
"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?"