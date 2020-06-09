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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 15:36,

Parkta bir yaz günü

Koronavirüs izolasyonu bitince soluğu parkta aldılar.

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Eski dizi oyuncusu yeni tasarımcı koronavirüs karantinasından çıkınca arkadaşlarıyla parkta buluştu.

Splash News

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Rol aldığı Made in Chelsea adlı TV yapımıyla tanınan Kimberley Garner, bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle Londra'daki evinden dışarı çıkmıyordu.

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Ancak karantina kuralları kalkıp hayat normale dönmeye başlayınca o da ilk iş olarak arkadaşlarıyla buluştu.

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29 yaşındaki Garner ve arkadaşları, Londra'daki Hyde Park'ın çimenleri üzerinde toplandı. Bikinilerini giyip güneşlenen grup uzun süre sohbet etti.

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Kimberley Garner ve arkadaşlarının neşeli sohbeti saatlerce sürdü. Grup daha sonra evlerine gitmek üzere dağıldı.

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