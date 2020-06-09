Parkta bir yaz günü

Eski dizi oyuncusu yeni tasarımcı koronavirüs karantinasından çıkınca arkadaşlarıyla parkta buluştu. Splash NewsRol aldığı Made in Chelsea adlı TV yapımıyla tanınan Kimberley Garner, bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle Londra'daki evinden dışarı çıkmıyordu.Ancak karantina kuralları kalkıp hayat normale dönmeye başlayınca o da ilk iş olarak arkadaşlarıyla buluştu.29 yaşındaki Garner ve arkadaşları, Londra'daki Hyde Park'ın çimenleri üzerinde toplandı. Bikinilerini giyip güneşlenen grup uzun süre sohbet etti.Kimberley Garner ve arkadaşlarının neşeli sohbeti saatlerce sürdü. Grup daha sonra evlerine gitmek üzere dağıldı.