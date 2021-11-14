Paris Hilton kiminle evlendi? İşte Paris Hilton’un eşi Carter Reum hakkında bilgiler…
Hilton otellerinin varisi, model ve DJ Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. Paris Hilton ve Carter Reum, bir yıllık flörtün ardından geçen şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Hilton, evlenme teklifi aldığı anı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Peki, Paris Hilton’un eşi Carter Reum kimdir, mesleği ne?
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Yaşıtı olan Paris Hilton ile nikah masasına oturan Carter Milliken Reum, bir yazar, girişimci ve risk sermayedarıdır. Babası Robert Reum, Chicago merkezli Amsted Industries'in başkanı, başkanı ve icra kurulu başkanıydı ve Forbes tarafından sıralanan Amerika'nın en büyük özel şirketlerinden biri oldu.
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Babası vefat ettiğinde Carter Reum’a Ortabatı'da birden fazla evle birlikte yaklaşık 7 milyon dolarlık tahmini bir servet bıraktı.
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Carter Reum, 17 Şubat'ta Hilton'un 40. yaş gününde, sürpriz bir organizasyonla sevgilisine evlenme teklifi etmişti.