Paris Hilton kiminle evlendi? İşte Paris Hilton’un eşi Carter Reum hakkında bilgiler…

Yaşıtı olan Paris Hilton ile nikah masasına oturan Carter Milliken Reum, bir yazar, girişimci ve risk sermayedarıdır. Babası Robert Reum, Chicago merkezli Amsted Industries'in başkanı, başkanı ve icra kurulu başkanıydı ve Forbes tarafından sıralanan Amerika'nın en büyük özel şirketlerinden biri oldu.