Parçalı ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması tarihi

Ay tutulması dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek.gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.