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Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 02:06,

Parçalı ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması tarihi

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Yılın önemli doğa olayı olan Ay tutulması doğa olayları tutkunları tarafından bekleniyor. 2020 yılı haziran ayında yaşanan Güneş tutulmasından sonra temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan Ay tutulması parçalı şekilde olacak. Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma bu yılın üçüncü Ay tutulması olacak. İşte, 2020 Ay tutulması tarihi.

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Ay tutulması dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek.gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

2AY TUTULMASI NEDİR
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AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

3Parçalı Ay tutulması nedir
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Parçalı Ay tutulması nedir?

Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.

42020 İÇİN GERİYE KALAN TUTULMALAR HANGİLERİ
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2020 İÇİN GERİYE KALAN TUTULMALAR HANGİLERİ?

30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması

2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.

14 Aralık: Tam Güneş Tutulması

Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.

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