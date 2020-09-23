Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en uygun faizli krediler

Herhangi bir nakit ihtiyacını gidermek isteyenler bankalara başvurarak kredi talep edebiliyor. Bankalar yaptıkları incelemeler sonrasında kredi talebinde bulunanlara azami 36 ay vadeyle kredi imkanı sağlıyor.İşte en uygun faizle kredi veren bankalar ING Bank Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.19 Aylık ödeme: 1071 lira Toplam ödeme: 38.735 liraTEB Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.20 Aylık ödeme: 1073 lira Toplam ödeme: 38.813 liraİş Bankası Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.30 Aylık ödeme: 1095 lira Toplam ödeme: 39.593 liraFibabanka Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.14 Aylık ödeme: 1060 lira Toplam ödeme: 38.343 liraQNB Finansbank Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.14 Aylık ödeme: 1060 lira Toplam ödeme: 38.343 liraICBC Bank Turkey Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.20 Aylık ödeme: 1073 lira Toplam ödeme: 38.813 liraHalkbank Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.31 Aylık ödeme: 1097 lira Toplam ödeme: 39.671 liraZiraat Bankası Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.32 Aylık ödeme: 1099 lira Toplam ödeme: 39.750 liraAlternatifbank Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.32 Aylık ödeme: 1099 lira Toplam ödeme: 39.750 liraVakıfbank Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.34 Aylık ödeme: 1104 lira Toplam ödeme: 39.907 liraAkbank Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.41 Aylık ödeme: 1119 lira Toplam ödeme: 40.469 liraHSBC Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.60 Aylık ödeme: 1161 lira Toplam ödeme: 41.986 liraGaranti BBVA Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.74 Aylık ödeme: 1193 lira Toplam ödeme: 43.130 liraDenizbank Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.76 Aylık ödeme: 1198 lira Toplam ödeme: 43.294 liraYapı Kredi Kredi tutarı: 30 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Kredi faizi: 1.79 Aylık ödeme: 1205 lira Toplam ödeme: 43.542 lira