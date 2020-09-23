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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 07:08 | 

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en uygun faizli krediler

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere ilişkin olarak ihtiyaç kredilerini bankalar veriyor. Borçlarını tek kalemde toplamak isteyenler için ihtiyaç kredileri uygun faizler sunuyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Herhangi bir nakit ihtiyacını gidermek isteyenler bankalara başvurarak kredi talep edebiliyor. Bankalar yaptıkları incelemeler sonrasında kredi talebinde bulunanlara azami 36 ay vadeyle kredi imkanı sağlıyor.

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İşte en uygun faizle kredi veren bankalar

ING Bank

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1071 lira

Toplam ödeme: 38.735 lira

3
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TEB

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1073 lira

Toplam ödeme: 38.813 lira

4
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İş Bankası

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.30

Aylık ödeme: 1095 lira

Toplam ödeme: 39.593 lira

5
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Fibabanka

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.14

Aylık ödeme: 1060 lira

Toplam ödeme: 38.343 lira

6
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QNB Finansbank

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.14

Aylık ödeme: 1060 lira

Toplam ödeme: 38.343 lira

7
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ICBC Bank Turkey

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1073 lira

Toplam ödeme: 38.813 lira

8
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Halkbank

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.31

Aylık ödeme: 1097 lira

Toplam ödeme: 39.671 lira

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Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.32

Aylık ödeme: 1099 lira

Toplam ödeme: 39.750 lira

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Alternatifbank

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.32

Aylık ödeme: 1099 lira

Toplam ödeme: 39.750 lira

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Vakıfbank

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.34

Aylık ödeme: 1104 lira

Toplam ödeme: 39.907 lira

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Akbank

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.41

Aylık ödeme: 1119 lira

Toplam ödeme: 40.469 lira

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HSBC

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.60

Aylık ödeme: 1161 lira

Toplam ödeme: 41.986 lira

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Garanti BBVA

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.74

Aylık ödeme: 1193 lira

Toplam ödeme: 43.130 lira

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Denizbank

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.76

Aylık ödeme: 1198 lira

Toplam ödeme: 43.294 lira

16
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Yapı Kredi

Kredi tutarı: 30 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Kredi faizi: 1.79

Aylık ödeme: 1205 lira

Toplam ödeme: 43.542 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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