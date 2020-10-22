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Hürriyet
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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 11:45 | 

Paranız çöpe gitmesin! Telefonunuzu böyle değerlendirin

Akıllı telefonlarda yaşanan günlük sorunlar yüzünden kullanıcılar çözüm bulmak yerine telefon değişimine gidiyor. Uzmanlar ise alınacak ufak önlemlerle bu israftan kurtulmanız mümkün olabileceğini belirtti.

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Akıllı telefon piyasasının genişlediğini ve ihtiyaç dışı alımların arttığını aktaran telefon tamircisi korkmaz Sönmez, telefonları kullanırken de alınacak bazı önlemlerle gelecekteki israfın engellenebileceğini söyledi.

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Alınabilecek önlemlerden bahseden Sönmez, “Tasarruf etmek için ilk yapmamız gereken alımdaki israfı engellemek ve sonrasında da kullanırken israfı engellemek.

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Aslında kullandığımız telefon güzel bir telefon, bunda yaptığımız bazı hatalı işlemler ya da başımıza gelen kazalar telefonumuzun çöpe gitmesine neden olabiliyor. Bunlara hiç gerek yok. Alacağımız küçük önlemlerle elimizdeki iyi telefonları değerlendirebiliyoruz.

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Örneğin şarj ve kulaklık soketlerinin pislik dolması. Bunları 2-3 haftada bir rutin temizliklerle çözebiliriz. Telefonlarda kullanmadığımız bir sürü uygulama var. Bunları silerek telefonun şarjının uzun gitmesini, performansının artmasını ve ömrünün uzamasını sağlıyoruz. Çünkü telefon insan yapımı ve insan beyni mantığıyla çalışıyor. Ne kadar çok doldurursanız o kadar çok yoruluyor” ifadelerini kullandı.

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Akıllı telefonlarda yaşanan en büyük problemlerden birinin hafıza yetersizliği olduğunun altını çizen Korkmaz Sönmez, hafıza kartı desteğiyle bu sorunun aşılabileceğini belirtti.

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Hafıza kartı alırken de dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Sönmez, “Hafıza yetersizliği şu anda telefon değişiminin en büyük sebeplerinden birisi. Buna çözüm olarak düşük maliyetlerle hafıza kartı alıyoruz.

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Burada yapılan en büyük hatalardan birisi kartların biçimlendirmeden kullanılması. Böyle kullanıldığında takıyorsunuz ve hafıza kartım çalışmıyor diyorsunuz. Halbuki bir bilgisayar yardımıyla bunu biçimlendirdiğinizde bu sorunu çözebiliyorsunuz ve telefonunuzu yükseltip kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

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Şuna da dikkat etmek gerek; 16 gigabyte taşıyacak bir telefonu siz 32 gigabyte kartla desteklediğinizde telefon daha çok geriliyor” dedi.

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