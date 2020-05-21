Paralel evren var mı? Nasa'dan açıklama... Paralel evren nedir?
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı NASA destekli olarak yapılan bir araştırmanın bulguları, paralel evrenlere kanıt bulunmuş olunabileceğini öne sürüyor. Paralel evrenin varlığışimdiye kadar bilimsel bir kanıt bulunamadığı için hayal gücünün ötesine taşınamamıştı. Peki, Paralel evren var mı? Paralel evren nedir? İşte Nasa'nın paralel evren ile ilgili açıklaması ve paralel evrenin tanımı
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Paralel evrenle ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA, heyecanlandıran bir araştırmaya imza attı. Hawaii Üniversitesi’nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu. Peter W. Gorham liderliğindeki bu araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullanıyor.Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor gibi görünüyordu.
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Araştırmada görev alan bir araştırmacı bulunan bu kanıtlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: Araştırmadaki "bu sinyalleri açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve paralel olarak var olan karmaşık ve başka bir evrenin varlığını gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu paralel dünyada, her şey ters bir şekilde pozitif-negatif olarak, sol-sağ olarak işliyor ve zaman geriye doğru gidiyor.”
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Paralel evren nedir?
Çoklu Evrenler yaygın olarak kullanılan adıyla paralel evren kavramı, Büyük Patlamanın yanı sıra, diğer fizik problemlerine de bir çözüm sağlamaya adaydır. Çokluevren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünüdür ve bu evrenler var olan her şeyi -bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri- kapsar. Bu evrenlere "paralel evrenler" ya da "alternatif evrenler" de denir. Çoklu Evrenler’de özel bir evren olmadığı gibi, tek bir Çoklu Evren modeli de yok.