Gündem Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 10:58 | 09 Eylül 2021 - 10:58

Para karşılığında falakaya yatırdı! Şoke eden sözler…

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T. hakkında şikayette bulunan N.K. adlı kadın, olayla ilgili ilk kez konuştu. Erkan T.'nin kendisine de aynı teklifi yaptığını anlatan N.K., "Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" dedi.