Papara çöktü mü neden açılmıyor? 8 Kasım Papara erişim sorunu ile gündemde

Papara'da erişim sorunu ile gündeme geldi. Papara’nın web sitesi ve mobil uygulamasıda yaşanan hata vermesi ile ilgili kullanıcılar şikayet oluşturdu. Uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin karşısına, "Bir hata oluştu. Ekibimiz konu ile ilgili bilgilendirildi. Lütfen daha sonra tekrar dene" uyarısı çıktı. Öte yandan konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, " Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.