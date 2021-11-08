Papara çöktü mü neden açılmıyor? 8 Kasım Papara erişim sorunu ile gündemde
Papara çöktü mü sorusu, uygulamayı kullananların gündeminde yer alıyor. Elektronik para kuruluşu Papara'da 8 Kasım akşamı erişim sonu yaşandı. Birçok bankayı bünyesinde barındıran Papara verdiği hatadan dolayı mağdur olduklarını dile getiren kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter de diğer sosyal medya platformlarından paylaştılar. Diğer yandan konuyla ilgili şirketten de açıklama geldi. Peki, Papara çöktü mü neden açılmıyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Papara'da erişim sorunu ile gündeme geldi. Papara’nın web sitesi ve mobil uygulamasıda yaşanan hata vermesi ile ilgili kullanıcılar şikayet oluşturdu. Uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin karşısına, "Bir hata oluştu. Ekibimiz konu ile ilgili bilgilendirildi. Lütfen daha sonra tekrar dene" uyarısı çıktı. Öte yandan konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, " Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
2
PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?
Elektronik Para Kuruluşu lisansına sahip Papara'da yaşanan erişim sorunu ile ödeme platformlarından Papara’nın web sitesi ve mobil uygulamasına ulaşılamıyor. Twitter'dan gelen kullanıcı tepkileri üzerine şirket sosyal medyadan müşterilere yanıt verdi. Açıklamada, "Merhaba, bir süredir mobil veya web uygulamamıza girişte hata alıyor olabilirsin. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgilenmektedir. Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
3
PAPARA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kullanıcılar konuyla ilgili Twitter'dan son sayıda mesaj paylaştı. İşte, o mesajlardan bazıları;
4
-@Papara Para kaldı ne zaman gelirsiniz?
-Papara da yine mi bi sorun var
-Papara hâlâ girmiyor. Son param orada, olur ya birden giderler. Şanssızlığım bahtsızlığım çoktur.