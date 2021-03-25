Pantolonlar daraldı: 30 kilo verdi bambaşka biri oldu
30 kilo veren ünlü yıldız serüvenin sonunda giyim tarzını da değiştirdi.
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BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Bir zamanlar büyük beden yıldız olarak biliniyordu. Herkes onu bu şekilde kabul etmişken beklenmedik bir karar verdi ve daha sağlıklı olmak için fazla kilolarından kurtulmaya karar verdi. Çıktığı yolculukta bir yıl içinde de kelimenin tam anlamıyla tanınmayacak kadar değişti. 30 kilo veren yıldız giyim tarzını da değiştirdi.
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SAĞLIKLI OLMAK İÇİN BU YOLCULUĞA ÇIKTI
2020 yılına girerken 100 kilo olduğunu açıklayan oyuncu Rebel Wilson, bir yıl içinde tam 30 kilo verdi ve bambaşka biri oldu. 41 yaşındaki Wilson, bu serüvenin sonunda giyim tarzını da değiştirmeye başladı. "Sağlık yılı" olarak ilan ettiği 2020 boyunca amacına ulaşmak için elinden geleni yapan Wilson, hedefi de tutturmuş gibi görünüyor.
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GİYİM TARZI DA DEĞİŞTİ
Rebel Wilson, önceki gün işleri nedeniyle bulunduğu Londra'da objektiflere takıldı. Yanında bir arkadaşı bulunan Wilson, yeni giyim tarzının bir parçası olan, dar kesimli siyah bir deri pantolon giydi. Görünümünü de yeşil bir kazak ile tamamladı. Wilson'ın, koronavirüs önlemi olarak siyah bir maske taktığı da görüldü.
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YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI
Rebel Wilson, kilo verme serüveni sırasında yaşadıklarını gözler önüne sermekten de hiçbir zaman çekinmedi. Wilson, uzun süre birlikte yaşadığı fazla kiloların kendisi için ne anlama geldiğini de hedefine ulaştıktan sonra neler hissettiğini de basın organlarında ve sosyal medyada paylaştı.
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ZAYIF DEĞİL SAĞLIKLI OLMAK
Wilson, bir süre önce online olarak katıldığı bir söyleşide bu konu hakkında şunları söylemişti: "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı."
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'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'
Wilson, kilo verdiği için mutlu oluğunu belirterek "Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" dedi. Rebel Wilson, şimdi hayatında daha fazla denge olduğunu da ekledi. Serüveninin başlangıcında 100 kilo olan Wilson şu anda 70 kilogram.
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'KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM'
O söyleşide Rebel Wilson özellikle de kilo verme ile ilgili süreçte yaşadıklarını anlatırken zaman zaman da duygulandı. Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini söylerken gözyaşı döktü. Ünlü yıldız "Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum" dedi.
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'KENDİME DEĞER VERMİYORDUM'
Kilolu döneminde kendisine değer vermediğini ve sürekli kendisine negatif şeyler söylediğini belirten Rebel Wilson "Kendimi sevmek üzerine çalışıyorum" diyerek bunun zorluğundan da söz etti.
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DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN BÖYLE BİR KARAR VERDİ
Rebel Wilson'ın kilo verme serüveni geçen yılın ocak ayında başladı. Daha sağlıklı olmak için kilolarından kurtulmaya karar veren Wilson, ilk etapta yaklaşık 19 kilo verdi.
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SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Rebel Wilson, geçtiğimiz haftalarda, kilo verme yolculuğu sırasında ona destek olan sevgilisi Jacob Busch ile yollarını ayırdığını da duyurmuştu. O sırada yaşadığı duygusal sarsıntı bile onun kilo verme konusundaki kararlılığına engel olamadı.