Pantolonlar daraldı: 30 kilo verdi bambaşka biri oldu

BAMBAŞKA BİRİ OLDU Bir zamanlar büyük beden yıldız olarak biliniyordu. Herkes onu bu şekilde kabul etmişken beklenmedik bir karar verdi ve daha sağlıklı olmak için fazla kilolarından kurtulmaya karar verdi. Çıktığı yolculukta bir yıl içinde de kelimenin tam anlamıyla tanınmayacak kadar değişti. 30 kilo veren yıldız giyim tarzını da değiştirdi.