Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman saat kaçta başlayacak? Pantene Altın Kelebek kazananları açıklanıyor...
Altın Kelebek Ödül Töreni canlı yayınla bu akşam ekranlara gelecek. Hürriyet Gazetesi ve Pantene’in işbirliğiyle bu yıl 47’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulacak. Televizyon ve müzik dünyasının en prestijli ödül töreni olan Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlü isimler sahne şovlarını gerçekleştirecek. Heyecanla beklenen gece Zorlu PSM’de düzenlenecek. Peki, Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.
Televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye'nin en uzun soluklu ve prestijli ödülleri Altın Kelebek, sahipleri buluyor. 5 Aralık’ta gerçekleşecek görkemli gecede ödül alacak isimler, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesi üzerinden yapılacak oylamayla belirlenecek. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 5 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek ve 19.45'te Kanal D'de canlı yayınla ekrana gelecek.