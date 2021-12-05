Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman saat kaçta başlayacak? Pantene Altın Kelebek kazananları açıklanıyor...

Televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye'nin en uzun soluklu ve prestijli ödülleri Altın Kelebek, sahipleri buluyor. 5 Aralık’ta gerçekleşecek görkemli gecede ödül alacak isimler, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesi üzerinden yapılacak oylamayla belirlenecek. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 5 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek ve 19.45'te Kanal D'de canlı yayınla ekrana gelecek.