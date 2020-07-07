Pantene Altın Kelebek başarı ödülleri

46. Pantene Altın Kelebek’te Demet Akbağ, Emrah, Hande Yener, Kerem Alışık ve Serhat Hacıpaşalıoğlu, “başarı ödülü”nün sahibi oldu. Sanatçılar, bu ödülün kendilerine motive ettiğini ve gurur duyduklarını söyledi.
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Çocuklarıma ithaf ediyorum
Meslek hayatındaki 36’ncı yılını kutlayan Emrah, 5’inci Altın Kelebek’ini aldığını dile getirdi: “Onurluyum, gururluyum, mutluyum. Hürriyet okurlarına bana bu ödülü layık gördükleri için mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Ödül dolabımda özel bir yeri var. Bu ödülü oğlum Elyesa ve kızım Eleysa’ya ithaf ediyorum.”
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Beni alkışlayan herkese teşekkürler
Oyuncu Demet Akbağ, mesleğinde elde ettiği başarının ödülle taçlandırılmasının gurur verici olduğunu söyledi: “Oyunculuk mesleğinde kişiyi ödül alma noktasına getiren en önemli adım, öncelikle seyircinin alkışını ve takdirini kazanmak.Bu nedenle önce beni alkışlayan ve takdir eden seyircilerime teşekkür ederim. En kısa zamanda tiyatro ve sinema salonlarında yeniden buluşmak dileğiyle. Bu Altın Kelebek’im de, evimde güzel bir köşeye kondu.”
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Zirveyi tattım
Hande Yener, sahnedeki 20’nci yılında başarı ödülü almanın çok özel olduğunu belirtti: “Beni 20 yıldır yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Her dakikam müzik dolu geçti. İnanılmaz anılar biriktirdik. 20 yıl boyunca, kalplerde dilediğim tarz müzik yaparak kalmak, karşılığında ödüllendirilmek, benim için çok başka bir gurur. 20 yıl sonunda Altın Kelebek başarı ödülü kazanmak, ruhuma bir kez daha zirvenin tadını tattırdı.”
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Kelebekler konsun yattıkları yere
Kerem Alışık, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde ödülünü almanın gururunu yaşadığını söyledi: “Kelebek bir aşktır. Ama kendi hayatı gibi bir günlük değil, bir ömürlük aşktır. Biz oyuncular Altın Kelebek’e ulaşmak için çok çalışırız ve emek veririz. Bu tip ödüller bizi işimizi daha iyi yapmaya zorlayan hedeflerdir. 46 senelik bir istikrar. İstikrar her zaman başarıdır. Malum şartlar yüzünden Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde Çolpan İlhan Sahnesi’nde ödülü almak bana nasip oldu. Bu ödülü onlara ithaf ediyorum. Kelebekler konsun yattıkları yere.”
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Ülkemin takdir etmesi gurur verici
Başarı ödülünü alan Serhat Hacıpaşalıoğlu, “Uzun yıllardır uluslararası müzik platformunda dünyanın pek çok ülkesinde bir Türk sanatçısı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu çalışmalarımın kendi ülkem tarafından takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi son derece gurur verici” açıklamasını yaptı. Sanatçı, Altın Kelebek’in kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi: “İlk ödülümü 1995 yılında almıştım. Umarım bir sonraki ödül için 25 yıl beklemem gerekmez. Güzel Türkiyeme, Hürriyet ailesine ve bu ışıltılı yolculukta onlara eşlik eden Pantene’e teşekkürler.”
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Bu işi ciddiye alıyoruz
En iyi spor programı ödülünün sahibi Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan “Yüzde 100 Futbol” oldu. Dilmen, “Muratcım, Güntekin’le (Onay) yıllar önce almıştık. 3. ödülüm. Gerçekten her sene verseler doymam. Bu işi çok ciddiye aldığınızı görüyorum. Yanlış anlamayın bu pandemi sürecinde ödülü vermek için ayağımıza kadar geldiniz, biz de geliriz almak için. Benim evimin her köşesinde duruyor. Kızım da birkaç tanesini aldı benden, yürüttü” dedi. Kosova ise “Kelebek’in ciddiyeti, gösterdiği ilgiyi yansıtma şekli bizi duygulandırdı. Tüm şartlara rağmen en güzelini yapmaya çalışanlara teşekkürler” açıklamasını yaptı.
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Heyecanımızı asla kaybetmedik
Kanal D’de yayınlanan, Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın sunduğu “2. Sayfa” en iyi magazin programı seçildi. Dağıstanlı, “İlk Kelebek’i aldığımız günü düşünüyorum. Sahnede ikimizin de sesi ve dizleri titremişti. Bu gurur veren ödülü dördüncü kez kaldırırken şunu düşündüm; sırrımız burada gizli. Hep aynı heyecan” açıklamasını yaparken Yüksel ise “Gazetecilikte 25. yılı doldurdum, Müge ise 30. Her gün bir gazetenin yazı işleri toplantısında olduğu gibi çalışıyoruz. Her sabah bizi evlerinde konuk eden seyircimize ve Kelebek okurlarına teşekkür ederiz” dedi.
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Önce eğitim sonra YouTuber’lık
En iyi influencer ödülünü YouTube’da yayınladıkları videolarla tanınan Kafalar ekibi kazandı. Bilal Hancı, “Bu ödül için hayaller kurduk, gerçekleştirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mütevazı olamayacağım, bunu en çok hak eden kanallardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Altın Kelebek bizim için en büyük hedeflerden biriydi” dedi. Fatih Yasin, “Biz YouTuber’ların eğitimin önemini de aşılamalarını tavsiye ediyorum. Önce eğitiminizi bitirin sonra Youtuber olursunuz” açıklamasını yaparken Atakan Özyurt ise “Biz influencer’lık, YouTuber’lık işine sıkı sıkıya bağlıyız. Sürekli özgün içerik üretmeye çalışıyoruz. Bu ödül de bizi motive etti ve bizi gevşetmeyecek” dedi.