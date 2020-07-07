Pantene Altın Kelebek başarı ödülleri

Bu işi ciddiye alıyoruz En iyi spor programı ödülünün sahibi Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan “Yüzde 100 Futbol” oldu. Dilmen, “Muratcım, Güntekin’le (Onay) yıllar önce almıştık. 3. ödülüm. Gerçekten her sene verseler doymam. Bu işi çok ciddiye aldığınızı görüyorum. Yanlış anlamayın bu pandemi sürecinde ödülü vermek için ayağımıza kadar geldiniz, biz de geliriz almak için. Benim evimin her köşesinde duruyor. Kızım da birkaç tanesini aldı benden, yürüttü” dedi. Kosova ise “Kelebek’in ciddiyeti, gösterdiği ilgiyi yansıtma şekli bizi duygulandırdı. Tüm şartlara rağmen en güzelini yapmaya çalışanlara teşekkürler” açıklamasını yaptı.