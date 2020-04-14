Panik atak nedir, belirtileri neler? Panik atak krizi ne demek?
Panik atak, tıbbi ortamlarda en sık karşılaşılan anksiyete bozukluğudur. Panik atak belirtileri cinsiyetler arasında da farklılık sergileyebilmektedir. Bir çalışmada kadınlarda solunum sistemine ait belirtilerin daha çok saptandığı bildirilmiştir. Diğer ruhsal rahatsızlıklarda olduğu gibi panik bozukluğun etiyolojisinde ruhsal ve biyolojik etkenler birlikte etkileşerek rol oynamaktadırlar. Peki, panik atak nedir, panik atak belirtileri neler? Panik atak krizi ne demek?
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Panik atak pek çok kişide görülen ve günlük hayatı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu. Panik atak nedi, panik atak belirtileri neler ve panik atak krizi ne demek? sorularının yanıtlarını derledik.
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Panik Atak Belirtileri neler?
Panik atakları çok çeşitli psikiyatrik bozukluklarda (özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi, depresyon) ve tıbbi durumlarda (madde entoksikasyonu) ortaya çıkabilir. Bu yüzden, panik ataklarının görülmesi panik bozukluk tanısı koymaya yetmez.
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Panik Atak Nedenleri Nelerdir?
Diğer ruhsal rahatsızlıklarda olduğu gibi panik bozukluğun etiyolojisinde ruhsal ve biyolojik etkenler birlikte etkileşerek rol oynamaktadırlar.Bedensel duyumların yanlış yorumlanması ve felaketleştirilmesi gibi çarpıtmaların korkuyu tetikleyerek tam bir atağı başlatması, ayrılık anksiyetesi veya öfkeden duyulan rahatsızlık gibi etkenler ve ölüm korkusu gibi etmenler ruhsal etkenleri oluşur.
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PANİK ATAĞI İÇİN TANI ÖLÇÜTLERİ
Aşağıdaki semptomlardan dördünün ya da daha fazlasının birden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, ayrı bir yoğun korku ya da rahatsızlık duyma döneminin olması: