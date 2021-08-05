Pandemi yardım başvuru ve sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal destek ödemeleri devam ediyor mu?
1100 TL pandemi yardım desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı ödenekten yararlananların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal destek ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde ödendi. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Peki, 1100 TL sosyal destek ödemeleri devam ediyor mu? İşte, e-Devlet 1100 TL sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı.
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1100 TL pandemi yardım parası başvuruları son gelişmeler ile takip ediliyor. 2 milyonun üzerinde haneye 1100'er lira tutarında yapılan ödemeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Kovid-19 dönemini kapsayan Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanan faz 1, faz 2, faz 3, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak.
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1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” demişti.
Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.