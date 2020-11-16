Pandemi sosyal yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır? İşte 3. faz sosyal yardımları hakkında bilgi

Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor. Yapılan ilk iki yardımdan yararlanmayan kişilerin başvuru yapabileceği sosyal yardım başvurusu için henüz başvuru yapmayan pek çok vatandaş, başvuru için gerekli şartları sorguluyor. İşte, Pandemi 1000 TL sosyal yardım başvurusu hakkında ayrıntılar...