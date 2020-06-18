Pandemi sosyal yardım sonucu ne zaman belli olur? e-Devlet 1000 TL yardım parası sorgulama
1000 TL sosyal yardım 3. faz süreci devam ederken, başvurularını e-Devlet'ten online bir şekilde gerçekleştiren binlerce vatandaşın gündeminde sosyal yardımların sonucu var. e-Devlet'ten sosyal yardım başvurusu sonuçlarını nasıl öğreneceklerini merak eden vatandaşlar, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Öte yandan T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları için basit bir kayıt işlemi ile başvuru yapılabiliyor. Peki, Pandemi sosyal yardım sonucu ne zaman belli olur? 3. faz yardım paraları ne zaman verilecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi başvuru sonuçları için araştırmalar son günlerde hız kazandı. 3. faz yardımları kapsamında 1.000 TL ödeme almak isteyen binlerce vatandaş, online şekilde tamamlanan başvuruların ardından şimdi de sonuçlara odaklandı. İşte, e-Devlet 1000 TL yardım parası sorgulama ekranı...
2
Abone Ol
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.
3
Abone Ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
4
Abone Ol
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
5
Abone Ol
PANDEMİ PARASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.