Pandemi sosyal yardım paraları ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi yardımı başvuru ekranı

Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular devam ediyor. e-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı alınacak başvurulara, kimlerin başvuru yapabileceği ve söz konusu yardım için belirlenen başvuru şartları araştırılıyor. Yardım başvurusunu gerekli bilgileri girerek tamamlayan kişiler de başvuru sonuçlarına odaklandı. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvuruları hakkında ayrıntılar...