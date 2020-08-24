Pandemi sosyal yardım paraları ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi yardımı başvuru ekranı
Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların e-devlet üzerinden alınmasıyla birlikte, sosyal yardım almak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar, 1000 lira olarak belirlenen pandemi sosyal yardımından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorguluyor. Öte yandan söz konusu yardım parası için online başvurularını tamamlayan vatandaşlar da sonuçların ne zaman açıklanacağını ve yardım paralarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, pandemi sosyal yardım paraları ne zaman verilecek? İşte, e-Devlet pandemi yardımı başvuru ekranı...
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Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular devam ediyor. e-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı alınacak başvurulara, kimlerin başvuru yapabileceği ve söz konusu yardım için belirlenen başvuru şartları araştırılıyor. Yardım başvurusunu gerekli bilgileri girerek tamamlayan kişiler de başvuru sonuçlarına odaklandı. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvuruları hakkında ayrıntılar...
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.