Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK? Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor.



T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.