Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından şimdi ise 3. faz sosyal yardımları için başvurular devam ediyor. 1000 TL olarak belirlenen sosyal yardımlardan yararlanabilmek için belirli şartlar gerekiyor. Öte yandan e-Devlet aracılığı ile yapılan pandemi sosyal yardım başvurusunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
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1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden online şekilde devam ediyor. Sosyal yardım başvurusu için henüz harekete geçmeyen vatandaşlar, başvuru şartları ile e-Devlet linkini araştırırken, başvurusunu gerekli adımları takip ederek tamamlayan vatandaşlar ise sonuçların açıklanmasına odaklandı. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvurusu ve sonuçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
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ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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PANDEMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.