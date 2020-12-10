Pandemi sosyal yardım başvurusu E-Devlet ekranı! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi sosyal yardım desteği için başvuru süreci devam ediyor. E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilen 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu için belirli koşulları sağlamak önem arz ediyor. Peki, 3. Faz başvuru süreci devam eden pandemi sosyal destek başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, başvuru yapanlar için 1000 TL destek ödemesi sorgulama işlemleri ve detaylar
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Pandemi sosyal destek başvurusu için süreç devam ediyor. E-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvuru ve sorgulama ekranı için araştırmalar devam ediyor. İlk iki faz kapsamında para dağıtımını tamamlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3.Faz için başvuru kabulü ve sorgulama işlemlerini listelemeye devam ediyor. Peki, E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nereden yapılır ve nasıl sorgulanır? İşte, resmi mercilerden o konu hakkında alınan bazı bilgiler
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PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
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Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.