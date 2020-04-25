Pandemi sosyal yardım başvuru şartları neler? 1000 TL sosyal yardım parasına kimler başvurabilir?
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular devam ediyor. E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı alınacak başvurulara, kimlerin başvuru yapabileceği ve söz konusu yardım için belirlenen başvuru şartları araştırılıyor. Peki, pandemi sosyal yardım başvuru şartları neler? 1000 TL sosyal yardım parasına kimler başvura bilir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların pazartesi itibarıyla e-devlet üzerinden açılmasıyla birlikte, sosyal yardım almak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar, 1000 lira olarak belirlenen pandemi sosyal yardımından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorguluyor. İşte, Pandemi sosyal yardım başvuru şartları hakkında merak edilenler...
2
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.
3
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR?
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
4
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
6
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
7
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
8
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.