Pandemi sosyal yardım başvuru şartları neler? 1000 TL sosyal yardım parasına kimler başvurabilir?

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR? Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.