Pandemi sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 Tl sosyal destek yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3. faz 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için başvurular bir süredir e Devlet üzerinden devam ediyor. Pandemi sosyal destek ödemelerinden daha önce 1000 lira destek almamış olan kişiler faydalanabiliyor. Gerekli şartları taşıyan ve taleplerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, Pandemi sosyal destek ödemelerinin ne zaman sonuçlanacağını ve ödeneceğini araştırıyor.