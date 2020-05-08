MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPandemi sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 Tl sosyal destek yattı mı?
GeriGündem Pandemi sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 Tl sosyal destek yattı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 15:27,

Pandemi sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 Tl sosyal destek yattı mı?

1000 TL değerindeki sosyal destek başvurularının 3. fazı için süreç devam ediyor. Corona virüsünden ekonomik olarak zarar gören vatandaşlara sunulan pandemi sosyal destek ödemelerinin ilk iki farzı başvuru alınmadan PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılmıştı. Yapılan açıklamaya göre başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. Pandemi sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 Tl sosyal destek yattı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3. faz 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için başvurular bir süredir e Devlet üzerinden devam ediyor. Pandemi sosyal destek ödemelerinden daha önce 1000 lira destek almamış olan kişiler faydalanabiliyor. Gerekli şartları taşıyan ve taleplerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, Pandemi sosyal destek ödemelerinin ne zaman sonuçlanacağını ve ödeneceğini araştırıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

3PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Abone Olgoogle-news

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖNBAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak
Abone Olgoogle-news

Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

E-Devlet üzerinden yapılan duyuruda başvuruların başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma
günlerinde başvuruları alınacak.

5
Abone Olgoogle-news

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi