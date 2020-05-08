Pandemi sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 Tl sosyal destek yattı mı?
1000 TL değerindeki sosyal destek başvurularının 3. fazı için süreç devam ediyor. Corona virüsünden ekonomik olarak zarar gören vatandaşlara sunulan pandemi sosyal destek ödemelerinin ilk iki farzı başvuru alınmadan PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılmıştı. Yapılan açıklamaya göre başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. Pandemi sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? 1000 Tl sosyal destek yattı mı?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3. faz 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için başvurular bir süredir e Devlet üzerinden devam ediyor. Pandemi sosyal destek ödemelerinden daha önce 1000 lira destek almamış olan kişiler faydalanabiliyor. Gerekli şartları taşıyan ve taleplerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, Pandemi sosyal destek ödemelerinin ne zaman sonuçlanacağını ve ödeneceğini araştırıyor.
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Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
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PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak
E-Devlet üzerinden yapılan duyuruda başvuruların başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşların Pazartesi, 2 olan vatandaşların Salı, 4 olan vatandaşların Çarşamba, 6 olan vatandaşların Perşembe, 8 olan vatandaşların Cuma günlerinde başvuruları alınacak.
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Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.