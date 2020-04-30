Pandemi sosyal destek sonuçları açıklandı mı? Pandemi sosyal destek başvuru şartları nedir?
Pandemi sosyal destek sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler veriliyor. Bu destekler arasında yer alan pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başvurular ile ilgili detayları açıkladı. Peki pandemi sosyal destek başvuru şartları nedir?
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Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet giriş ekranı ile yapılıyor. Sosyal Destek Programına başvurularda T.C. kimlik numarasının son hanesi belirleyici oluyor. Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabiliyor. Peki sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır?
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PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.