Pandemi sosyal destek sonuç sorgulama! 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Pandemi sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Pandemi sosyal destek sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1. Faz ve 2. Faz yardımların ardından 3. Fazın müjdesini vermişti. Başvurular devam ederken sonuçları açıklanan vatandaşlara da ödemeleri yapılıyor.
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Pandemi sosyal destek sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ederken, işlemlerini tamamlayanlar heyecanla sonuçları bekliyorlar. 1. faz ve 2. fazın ardından 3. faz başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu sosyal yardımı 1. Faz ve 2. Faz yardımları almayan vatandaşlar alabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.