Pandemi sosyal destek parası başvuru sorgulama: e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Pandemi sosyal yardım başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nisan ayında sosyal yardım başvurularının başladığını duyurmuştu. 3. faz sosyal yardımdan 1. ve 2. fazdan faydalanmayan vatandaşlar yararlanıyor. Peki sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı ve sorgulama ekranı...
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Pandemi destek parası sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 1.faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3. faz işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Başvuru ve sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıklamıştı.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.