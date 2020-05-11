Pandemi sosyal destek ne zaman ödenecek? e Devlet 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama
Pandemi sosyal yardım parası için 3. faz başvuru süreci devam ediyor. Daha önce iki fazda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sosyal destek ödemeleri için açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sosyal destek başvuruları ve ödemeleriyle ilgili sürecin ayrıntılarını paylaşmış, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtmişti. Sosyal yardım ödemelerinin ne zaman sonuçlanacağı gündemde. Peki, Pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi sosyal destek ne zaman ödenecek? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ve e Devlet sosyal yardım parası sorgulama sayfası
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Pandemi sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine ödenmeye başlandı. Başvuruları e-devlet üzerinden, vatandaşların TC. kimlik numaralarının son hanesine göre alınan sosyal destek ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmesi sonucunda ulaştırılıyor. Pandemi sosyal destek için e Devlet üzerindeki formu dolduran vatandaşlar, sonuçları sık sık takip ediyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım paraları yattı mı? Peki, pandemi sosyal destek ne zaman ödenecek? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama sayfası...
2
Abone Ol
PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, binlerce kişinin başvuruda bulunduğu sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Faz 1 ve Faz 2 sosyal yardım programlarındaki hanelerin, Bakanlığın bütünleşik veri tabanında olan, dosyası bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli internet sitelerine başvuran haneler olduğunu ifade eden Selçuk, "Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye bir de internet üzerinden, e-devlet üzerinden bir başvuru başlattık. Orada da hem bir kısa form dolduruyorlar, form sonunda da biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar e-devlete 6 milyonun üstünde başvuru aldık." diye konuştu.
4
Abone Ol
Kimlerin sosyal destek başvurusu kabul edilmiyor?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.
5
Abone Ol
Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor.