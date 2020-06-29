Pandemi sosyal destek başvurusu ne zaman sonuçlanır?
Pandemi sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular devam ediyor. e-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı alınacak başvuruların ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. İlk iki ödemede iki milyondan fazla hane bu yardımlardan yararlanmıştı. Şimdi ise bu yardımlardan hiç yararlanmayan hanelerin başvurusu kabul edilecek. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman belli olur? Pandemi sosyal destek başvurusu ne zaman sonuçlanır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki sosyal yardımlarda süreç halen devam ediyor. Vatandaşlar, 1000 lira olarak belirlenen pandemi sosyal yardımından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorguluyor. Öte yandan online başvurusunu tamamlayan vatandaşlar da sonuçlara odaklandı. İşte, e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı...
2
Abone Ol
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.
3
Abone Ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
4
Abone Ol
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
5
Abone Ol
PANDEMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.