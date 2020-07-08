Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: Sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı?
Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvuruları alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Peki sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen ekonomik destekler arasında sosyal yardımlar da bulunuyor. 1. faz ve 2. faz başvurularının ardından başlayan 3. faz için süreç devam ediyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını ve sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. İşte sosyal yardım başvuru sorgulama işlemleri…
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.