Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3. faza başvurabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıklamıştı. Sosyal yardım sonuçları sorgulama işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte pandemi yardımı başvuru ve sonuçları ile ilgili detaylar...
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Pandemi sosyal yardım sorgulama ekranı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara verilen destekler arasında sosyar yardım parası da bulunuyor. 1. faz ve 2. faz ödemelerinin ardından 3. faz ödemeleri başladı. İlk iki fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3. faza başvurabiliyor ve ödemelerini alabiliyorlar. İşte e-Devlet pandemi sosyal destek sorgulama ve başvuru ekranı...
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.