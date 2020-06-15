Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: Pandemi sosyal destek sonuçları açıklandı mı?
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Birinci faz ve ikinci fazdan faydalanmayan vatandaşlar bu yardımı alabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıklamıştı. İşte pandemi sosyal destek sonuçları sorgulama ekranı
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Pandemi sosyal destek sonuç sorgulama ekranı başvurularını yapan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar birçok ekonomik destek veriliyor. 1. faz ve 2. faz sosyal yardımlardan faydalanmayan vatandaşlar 3. faz için başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Sonuç sorgulama işlemi de yine e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte pandemi sosyal destek sonuçları sorgulama ekranı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.