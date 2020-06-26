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Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 15:54,

Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları

Pandemi sosyal yardım başvurusu devam ediyor. Sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. 1. faz ve 2. faz başvurularının ardından başlayan 3. faz başvuru süreci devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen desteğin sorgulama işlemleri de yine e-Devlet’in ‘Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu’ bölümünden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı…

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Pandemi sosyal destek başvuru ve sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Pandemi yardımı başvuruları devam ediyor. 1. faz ve 2. faz başvurularının ardından başlayan 3. faz için süreç devam ediyor. Sonuç sorgulama, başvuruların yapıldığı e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

2PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
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PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

3SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR
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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

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