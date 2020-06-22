Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı.. 1000 TL sosyal destek 3. faz e-Devlet sonuç öğrenme sayfası

Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor. 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayanlar 3. faz başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Başvurular devam ederken ödeme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bu yardımdan 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıkladı. İşte, 3. faz yardım sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.