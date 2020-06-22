Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı.. 1000 TL sosyal destek 3. faz e-Devlet sonuç öğrenme sayfası
Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı, başvuru işlemlerini tamamlayanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Başvurularını e-Devlet'ten online bir şekilde gerçekleştiren binlerce vatandaş, sosyal yardımların sonucu e-Devlet hesabından sorgulanacak. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer alıyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları ise bir kaç adımda tamamlanıyor. İşte, 1000 TL sosyal destek 3. faz başvuru sonuçları öğrenme sayfası ve başvuru işlemlerine yönelik ayrıntılı bilgiler...
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Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor. 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayanlar 3. faz başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Başvurular devam ederken ödeme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bu yardımdan 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıkladı. İşte, 3. faz yardım sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
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PANDEMİ PARASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.