MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPandemi sosyal destek başvuru sorgulama: E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
GeriEkonomi Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 10:16 | 

Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Pandemi sosyal destek başvurularının nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek verildiğini açıkladı. Peki sosyal yardım 3. faz başvurusu nasıl yapılır? İşte pandemi yardımı sorgulama ve başvuru ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı, 1000 TL pandemi yardımını almak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. 1000 TL sosyal yardım başvuruları e- Devlet üzerinden alınıyor. Sosyal yardım başvurularını tamamlayan vatandaşlar sorgulama işlemlerini yine bu sistem üzerinden gerçekleştiriyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını duyurdu.

2
Abone Olgoogle-news

PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

3SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR
Abone Olgoogle-news

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi