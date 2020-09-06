Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama: e-Devlet pandemi sosyal yardım sonucu açıklandı mı?
Pandemi sosyal destek başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında 1. faz, 2. faz ve 3. faz yardım başvuruları bulunuyordu. 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayanlar 3. faz başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyorlar. İşte 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı
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Pandemi sosyal destek sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. 1000 TL sosyal yardım başvuruları e- Devlet üzerinden alınıyor. Sosyal yardım başvurularını tamamlayan vatandaşlar sorgulama işlemlerini yine bu sistem üzerinden yapıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek verildiğini açıkladı.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.