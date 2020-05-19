Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama: Pandemi sosyal destek-yardım sonuçları açıklandı mı?
Pandemi sosyal destek başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Pandemi sosyal destek sonuçları açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ödemelerin yapılmaya başlandığını duyurdu. Bu sosyal yardımdan 1. Faz ve 2. Faz almayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bir haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor. Pandemi sosyal destek başvurusunu tamamlayan vatandaşların başvuruları ile ilgili gelişmeler e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
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Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler veriliyor. Bu destekler arasında yer alan pandemi sosyal destek başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını araştırıyorlar. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada başvurudan yararlanan kişi sayısı ile ilgili açıklama yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırıldığını kaydetti. Selçuk, Twitter hesabından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında sosyal yardımları teslim ettiklerini belirtti. Paylaşımında, Sosyal Koruma Kalkanı rakamlarına da yer veren Selçuk, 1. fazda 2,1 milyon haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, 2. fazda 2,3 milyon haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira destek verildiğini kaydetti. 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada bugün itibarıyla 3. fazda ise 892 bin 13 haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini vurgulayan Selçuk, "Böylece toplamda 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırdık." ifadesini kullandı.
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KİMLER 3. FAZ SOSYAL YARDIM ALAMIYOR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.