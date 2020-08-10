Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama: e-Devlet sosyal yardım parası başvuru ekranı
Pandemi sosyal destek başvuru ve sonuç sorgulama işlemleri yoğun ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar birçok ekonomik destek sunuluyor. Sosyal yardımları üç faz olarak planladıklarını belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ayında sosyal yardım başvurularının başladığını duyurmuştu. İşte e-devlet pandemi destek parası sorgulama ve başvuru ekranı
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Pandemi sosyal destek parası başvuruları araştırılıyor. 1000 TL sosyal yardım başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. Sosyal yardımları üç faz olarak planladıklarını belirten Zehra Zümrüt Selçuk, 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşıldığını vurgulamış, ardından 3. faz başvurularının başladığını duyurmuştu. 3. faz sosyal yardımdan 1. ve 2. fazdan faydalanmayan vatandaşlar yararlanıyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.